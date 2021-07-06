Конфлікт стався між африканцем і азіатом

У ресторані Одеси сталася різанина між іноземцями

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіональної Нацполііці.

Конфлікт стався між 25-річним африканцем і його колегою азіатом.

У ресторані азіату не сподобалося, що його товариш погано дивиться за їх загальним робочим місцем і він зробив африканцеві зауваження.

На захист таких доводів виступив брат уродженця азіатської країни. Африканець не став довго думати, вихопив ніж і вдарив ним кілька разів потерпілому.

25-річного потерпілого відразу госпіталізували, а правопорушнику тепер загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що драка біля Одеського гуртожитку завершилася різаниною, постраждали два студенти-іноземці.

Інцидент трапився днями у дворі гуртожитку на Маршала Говорова.

Як стало відомо, 32-річний представник Закавказзя посварився з двома 27-річними студентами з Центральної Азії і в ході розборок штрикнув їх ножем.

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