У ресторані Одеси сталася різанина між іноземцями
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіональної Нацполііці.
Конфлікт стався між 25-річним африканцем і його колегою азіатом.
У ресторані азіату не сподобалося, що його товариш погано дивиться за їх загальним робочим місцем і він зробив африканцеві зауваження.
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На захист таких доводів виступив брат уродженця азіатської країни. Африканець не став довго думати, вихопив ніж і вдарив ним кілька разів потерпілому.
25-річного потерпілого відразу госпіталізували, а правопорушнику тепер загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що драка біля Одеського гуртожитку завершилася різаниною, постраждали два студенти-іноземці.
Інцидент трапився днями у дворі гуртожитку на Маршала Говорова.
Як стало відомо, 32-річний представник Закавказзя посварився з двома 27-річними студентами з Центральної Азії і в ході розборок штрикнув їх ножем.
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