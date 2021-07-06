В Аркадії біля клубу «Ібіца» пляж став більш доступний для всіх бажаючих після того, як туди прийшли активісти

Так, адміністрація клубу зовсім втратила совість і змусила платними тапчанами майже весь пляж до самої води. По всій видимості там порахували, що це їх власність, і змусили не 30% пляжу, як їм належить за законом, а всю зону відпочинку цілком.

Двоє активних одеситів Катерина і Станіслав Маденс не стали діяти і миритися з несусвітнім нахабством, вони прийшли і поставили питання адміністрації клубу, «з якого переляку вони віджали пляж».

Також активісти пішли у відділення поліції в Аркадії і написали заяву. Зміни не змусили себе довго чекати.

Як видно на першому фото, безліч платних лежаків пустує, при цьому люди на постілках тісняться біля самої води.

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Наступного дня, 5 липня, активісти знову відвідали пляж "Ібіци". Перевірили документи. І побачили зміни. Адміністрація все ж пересунула частину шезлонгів, ще частину взагалі прибрали з пляжу.

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