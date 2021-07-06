В Одесі за трагічних обставин загинув генерал-прикордонник, який протистояв російській окупації Криму

Прощання з легендарним офіцером Валерієм Курніковим відбулося 6 липня об 11:00 на території управління Одеського прикордонного загону. Після цього тіло військового відвезуть в Херсонську область, де поховають.

Генерал потонув 4 липня в районі 13-ї станції Великого Фонтану, куди прийшов відпочивати з сім'єю. Очевидці кажуть, що в якийсь момент він поплив на хвилеріз і після цього його тіло побачив відвідувач кафе, яке знаходиться поруч.

Прибула бригада швидкої намагалася реанімувати військового, проте всі зусилля виявилися марними і медикам довелося констатувати його смерть.

Сам генерал проживав у Житомирі, а в Одесу приїхав на відпочинок з родиною.

За даними " Прикордонника України ", генерал Валерій Курніков-ветеран Держприкордонслужби, який у 2014 році в Криму згуртував навколо себе вірних присязі прикордонників.

"Він одним з перших в коментарі іноземним журналістам почав називати події 2014 року в Криму російською окупацією. У цей час Валерій Валерійович був заступником начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з тилу", – йдеться в повідомленні.

У публікації наголошується, що в Сімферополі він допомагав військовослужбовцям та їх сім'ям виїхати на материк. Також Курніков зберіг і передав цінну Службову Інформацію на материкову Україну.

Нагадаємо, що потужний удар стихії обрушився на Одещину, під водою опинилися поліцейські: кадри потопу

Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.

Також Politeka повідомляла, що циклон з Криму добереться до Одеси: якою буде погода на тижні