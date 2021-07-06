В Одесі у маршрутки під час руху відвалилося колесо і потрапило в проїжджаюче авто
Подія трапилася на Миколаївській дорозі. Про це повідомили в телеграм-каналі "Одеса Інфо" і показали кадри з місця події.
«У 121 маршрутки відлетіло колесо, потрапило в Део ланос, який їхав по зустрічці", - йдеться в публікації.
На кадрах видно, що у маршрутки «Богдан» відвалилося ліве заднє колесо.
Водієві довелося висадити пасажирів посеред дороги.
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У коментарях люди відзначають, що" Богдани " старі, працюють в місті по 10-15 років і метал на них дуже зносився, що призводить до частих аварій на дорогах.
"Такі автобуси потрібно вже здавати на металобрухт або ставити під паркан. Возити пасажирів на них небезпечно", - пишуть в мережі.
Відзначимо, це далеко не перший подібний випадок. Така ж аварія вже відбувалася на перехресті 7 станції Великого Фонтану і Посмітного з маршруткою № 168.
Ще один випадок зафіксували на вулиці Середньофонтанській.
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