В Одесі у маршрутки під час руху відвалилося колесо і потрапило в проїжджаюче авто

Подія трапилася на Миколаївській дорозі. Про це повідомили в телеграм-каналі "Одеса Інфо" і показали кадри з місця події.

«У 121 маршрутки відлетіло колесо, потрапило в Део ланос, який їхав по зустрічці", - йдеться в публікації.

На кадрах видно, що у маршрутки «Богдан» відвалилося ліве заднє колесо.

Водієві довелося висадити пасажирів посеред дороги.

У коментарях люди відзначають, що" Богдани " старі, працюють в місті по 10-15 років і метал на них дуже зносився, що призводить до частих аварій на дорогах.

"Такі автобуси потрібно вже здавати на металобрухт або ставити під паркан. Возити пасажирів на них небезпечно", - пишуть в мережі.

Відзначимо, це далеко не перший подібний випадок. Така ж аварія вже відбувалася на перехресті 7 станції Великого Фонтану і Посмітного з маршруткою № 168.

Ще один випадок зафіксували на вулиці Середньофонтанській.

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