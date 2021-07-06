В Одессе у маршрутки во время движения отвалилось колесо и угодило в проезжающее авто

Происшествие случилось на Николаевской дороге. Об этом сообщили в телеграм-канале "Одесса инфо" и показали кадры с места события.

«У 121 маршрутки отлетело колесо, попало в део ланос, который ехал по встречке», - говорится в публикации.

На кадрах видно, что у маршрутки «Богдан» отвалилось левое заднее колесо.

Водителю пришлось высадить пассажиров посреди дороги.

В комментариях люди отмечают, что "Богданы" старые, работают в городе по 10-15 лет и металл на них очень износился, что приводит к частым авариям на дорогах.

«Такие автобусы нужно уже сдавать на металлолом или ставить под забор. Возить пассажиров на них опасно», - пишут в сети.

Отметим, это далеко не первый подобный случай. Такая же авария уже происходила на перекрестке 7 станции Большого Фонтана и Посмитного с маршруткой № 168.

Еще один случай зафиксировали на улице Среднефонтанской.

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