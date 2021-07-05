Під Одесою неадекват запшикав газом з балончика зоозахисницю, у жінки опік рогівки

Інцидент трапився в місті Чорноморську на вулиці Блакитній, 1. Про це розповіла сама постраждала на сторінках соцмереж, передає Politeka.net.

За словами зоозахисниці, чоловік звинуватив її в тому, що вона підгодовує бродячих собак. Між ними спалахнула сварка, після якої, як стверджує активіста чоловік дістав перцевий балончик і розпилив в обличчя жінки газ. Перед цим він вилаяв її матом.

Жінка встигла втекти, а після звернулася до медиків і написала заяву в поліцію. Вона повідомила, що у неї опік рогівки.

Зоозахисниця встигла сфотографувати агресора і попросила небайдужих людей допомогти з його пошуками.

"Хто його впізнає, напишіть будь ласка в личку, анонімність гарантую", - закликала жінка.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці через дощ почала протікати стеля: кадри неподобства

Ще Politeka писала, що циклон з Криму добереться до Одеси: якою буде погода на тижні

Також Politeka повідомляла, що в тролейбусі пасажир напав на жінку-водія, вона виштовхала його ногами: відео розборок