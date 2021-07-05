Під Одесою неадекват запшикав газом з балончика зоозахисницю, у жінки опік рогівки
Інцидент трапився в місті Чорноморську на вулиці Блакитній, 1. Про це розповіла сама постраждала на сторінках соцмереж, передає Politeka.net.
За словами зоозахисниці, чоловік звинуватив її в тому, що вона підгодовує бродячих собак. Між ними спалахнула сварка, після якої, як стверджує активіста чоловік дістав перцевий балончик і розпилив в обличчя жінки газ. Перед цим він вилаяв її матом.
Жінка встигла втекти, а після звернулася до медиків і написала заяву в поліцію. Вона повідомила, що у неї опік рогівки.
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Зоозахисниця встигла сфотографувати агресора і попросила небайдужих людей допомогти з його пошуками.
"Хто його впізнає, напишіть будь ласка в личку, анонімність гарантую", - закликала жінка.
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