На дитячому майданчику в Одесі дитина отримала серйозну травму, її відвезла швидка
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Мати постраждалого хлопчика каже, що пару років тому цей майданчик на вулиці Небесної Сотні приводили в порядок, проте до робіт поставилися халатно.
"Якби тоді, коли проводили всі ремонтні роботи , хтось вирішив не нажитися на цій справі, відмиваючи гроші, а сумлінно зробив свою роботу, то плитка була б врівень з бордюрами. І мій син просто відбувся б садном на коліні. Але в підсумку вийшло глибоке, широке розсічення всіх тканин до колінної чашечки", - написала одеситка Наталія Мацієвська.
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Дитину відвезли по швидкій в дитячу обласну лікарню, де він пережив, за словами матері, величезне хамство і приниження з боку лікаря.
На проблему також відреагували одеські журналісти, які знають про цей майданчик, так як неодноразово про нього писали.
"Цей майданчик - ганьба як замовника, так і автора проекту(проконтролювати не пробували?) та міської влади в цілому. Більше року тому ми її випадково побачили по час інспекції. Зняли відео, похватали всі ЗМІ. І нуль", - написала журналістка Ольга Баклаженко.
Вона назвала замовника майданчика, одним з найбільш ганебних в місті, який не те що не виправив помилки, а продовжив наживатися на об'єкті.
"Для мене залишається незрозумілим це питання. Ну загирили ціну, накрутили до не можу. Ну хоч зробіть по-людськи. Це жесть. Коли у нас з'явився гідний контроль за якістю робіт?» - запитує журналістка.
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