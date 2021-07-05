Пару років тому її ремонтували, проте щось пішло не так

На дитячому майданчику в Одесі дитина отримала серйозну травму, її відвезла швидка

Про це стало відомо з соцмереж , передає Politeka.net.

Мати постраждалого хлопчика каже, що пару років тому цей майданчик на вулиці Небесної Сотні приводили в порядок, проте до робіт поставилися халатно.

"Якби тоді, коли проводили всі ремонтні роботи , хтось вирішив не нажитися на цій справі, відмиваючи гроші, а сумлінно зробив свою роботу, то плитка була б врівень з бордюрами. І мій син просто відбувся б садном на коліні. Але в підсумку вийшло глибоке, широке розсічення всіх тканин до колінної чашечки", - написала одеситка Наталія Мацієвська.

Дитину відвезли по швидкій в дитячу обласну лікарню, де він пережив, за словами матері, величезне хамство і приниження з боку лікаря.

На проблему також відреагували одеські журналісти, які знають про цей майданчик, так як неодноразово про нього писали.

"Цей майданчик - ганьба як замовника, так і автора проекту(проконтролювати не пробували?) та міської влади в цілому. Більше року тому ми її випадково побачили по час інспекції. Зняли відео, похватали всі ЗМІ. І нуль", - написала журналістка Ольга Баклаженко.

Вона назвала замовника майданчика, одним з найбільш ганебних в місті, який не те що не виправив помилки, а продовжив наживатися на об'єкті.

"Для мене залишається незрозумілим це питання. Ну загирили ціну, накрутили до не можу. Ну хоч зробіть по-людськи. Це жесть. Коли у нас з'явився гідний контроль за якістю робіт?» - запитує журналістка.

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