Пару лет назад ее ремонтировали, однако что-то пошло не так

На детской площадке в Одессе ребенок получил серьезную травму, его увезла скорая

Об этом стало известно из соцсетей , передает Politeka.net.

Мать пострадавшего мальчика говорит, что пару лет назад эту площадку на улице Небесной Сотни приводили в порядок, однако к работам отнеслись халатно.

«Если бы тогда, когда проводили все ремонтные работы, кто-то решил не нажиться на этом деле, отмывая деньги, а добросовестно сделал свою работу, то плитка была бы вровень с бордюрами. И мой сын просто отделался бы ссадиной на колене. Но в итоге получилось глубокое, широкое рассечение всех тканей до коленной чашечки»,- написала одесситка Наталья Мациевская.

Ребенка увезли по скорой в детскую областную больницу, где он пережил, по словам матери, огромное хамство и унижение со стороны врача.

На проблему также отреагировали одесские журналисты, которые знают об этой площадке, так как неоднократно о ней писали.

«Эта площадка - позор как заказчика, так и автора проекта(проконтролировать не пробовали?) и городской власти в целом. Больше года назад мы ее случайно увидели по время инспекции. Сняли видео, похватали все СМИ. И ноль», - написала журналистка Ольга Баклаженко.

Она назвала заказчика площадки, одним из самых позорных в городе, который не то что не исправил ошибки, а продолжил наживаться на объекте.

«Для меня остаётся непонятным этот вопрос. Ну загирили цену, накрутили до не могу. Ну хоть сделайте по-людски. Это жесть. Когда у нас появился достойный контроль за качеством работ?» - вопрошает журналистка.

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