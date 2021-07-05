На детской площадке в Одессе ребенок получил серьезную травму, его увезла скорая

Об этом стало известно из соцсетей, передает Politeka.net.

Мать пострадавшего мальчика говорит, что пару лет назад эту площадку на улице Небесной Сотни приводили в порядок, однако к работам отнеслись халатно.

«Если бы тогда, когда проводили все ремонтные работы, кто-то решил не нажиться на этом деле, отмывая деньги, а добросовестно сделал свою работу, то плитка была бы вровень с бордюрами. И мой сын просто отделался бы ссадиной на колене. Но в итоге получилось глубокое, широкое рассечение всех тканей до коленной чашечки»,- написала одесситка Наталья Мациевская.

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Ребенка увезли по скорой в детскую областную больницу, где он пережил, по словам матери, огромное хамство и унижение со стороны врача.

На проблему также отреагировали одесские журналисты, которые знают об этой площадке, так как неоднократно о ней писали.

«Эта площадка - позор как заказчика, так и автора проекта(проконтролировать не пробовали?) и городской власти в целом. Больше года назад мы ее случайно увидели по время инспекции. Сняли видео, похватали все СМИ. И ноль», - написала журналистка Ольга Баклаженко.

Она назвала заказчика площадки, одним из самых позорных в городе, который не то что не исправил ошибки, а продолжил наживаться на объекте.

«Для меня остаётся непонятным этот вопрос. Ну загирили цену, накрутили до не могу. Ну хоть сделайте по-людски. Это жесть. Когда у нас появился достойный контроль за качеством работ?» - вопрошает журналистка.

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