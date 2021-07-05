В Одесі з невідомих причин влаштували масову бійку
Інцидент трапився у фан-зоні біля стадіону "Чорноморець", де сотні вболівальників стежили за футбольним матчем. Відео бійки з'явилося в місцевих Telegram-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Спочатку все було мирно, футбольні любителі розмістилися на газоні і приготувалися до перегляду гри. Біля стадіону було настільки багато людей, що деяким довелося розстеляти свої покривала на асфальті або дивитися футбол стоячи.
У якийсь момент між футбольними фанатами сталася перепалка. Чоловіки почали кричати, а потім штовхати один одного.
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Інші вболівальники спробували урезонити бешкетників і на щастя, їм це вдалося.
За попередньою інформацією, призвідники бійки були п'яні.
Відзначимо, що під час чвертьфіналу Євро-2020 збірна України розгромно поступилася англійській команді з рахунком 0: 4.
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