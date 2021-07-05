В Одесі з невідомих причин влаштували масову бійку

Інцидент трапився у фан-зоні біля стадіону "Чорноморець", де сотні вболівальників стежили за футбольним матчем. Відео бійки з'явилося в місцевих Telegram-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку все було мирно, футбольні любителі розмістилися на газоні і приготувалися до перегляду гри. Біля стадіону було настільки багато людей, що деяким довелося розстеляти свої покривала на асфальті або дивитися футбол стоячи.

У якийсь момент між футбольними фанатами сталася перепалка. Чоловіки почали кричати, а потім штовхати один одного.

Інші вболівальники спробували урезонити бешкетників і на щастя, їм це вдалося.

За попередньою інформацією, призвідники бійки були п'яні.

Відзначимо, що під час чвертьфіналу Євро-2020 збірна України розгромно поступилася англійській команді з рахунком 0: 4.

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