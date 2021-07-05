Посвідчення було в особистих речах

На одеському пляжі потонув прикордонник

Трагічний випадок стався 4 липня в районі 13-ї станції Великого Фонтану.

За даними місцевого телеграм-каналу "Х. Одеса" чоловік з родиною прийшов відпочивати на пляж.

Очевидці кажуть, що в якийсь момент він поплив на хвилеріз і після цього його тіло побачив відвідувач кафе, яке знаходиться поруч.

Пізніше з'ясувалося, що потопельником виявився прикордонник, про що свідчить службове посвідчення, яке знайшли в його особистих речах.

"Щось не щастить їм останнім часом, в кінці травня в Одеській області застрелилися двоє прикордонників і сьогодні потонув один🤷»,-йдеться в публікації телеграм-каналу.

У той же час в поліції поки мовчать про інцидент.

Раніше ми повідомляли, два нещасні випадки на воді з дітьми сталися в Одеській області за останні дні.

У Білгород-Дністровському районі 12-річний хлопчик стрибнув з берега в річку і більше не сплив.

В Ізмаїлі на міському пляжі 16-річний підліток відпочивав з однокласником на березі. Потім вирішив скупатися, відплив від берега на 50 метрів і більше його не бачили.

Нагадаємо, що стихія буде тріпати Одесу цілих три дні: оголошено штормове попередження

Ще Politeka писала, що стихія потріпне Одесу, рівень небезпеки високий: зроблено попередження

Також Politeka повідомляла, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.