На одеському пляжі потонув прикордонник
Трагічний випадок стався 4 липня в районі 13-ї станції Великого Фонтану.
За даними місцевого телеграм-каналу "Х. Одеса" чоловік з родиною прийшов відпочивати на пляж.
Очевидці кажуть, що в якийсь момент він поплив на хвилеріз і після цього його тіло побачив відвідувач кафе, яке знаходиться поруч.
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Пізніше з'ясувалося, що потопельником виявився прикордонник, про що свідчить службове посвідчення, яке знайшли в його особистих речах.
"Щось не щастить їм останнім часом, в кінці травня в Одеській області застрелилися двоє прикордонників і сьогодні потонув один🤷»,-йдеться в публікації телеграм-каналу.
У той же час в поліції поки мовчать про інцидент.
Раніше ми повідомляли, два нещасні випадки на воді з дітьми сталися в Одеській області за останні дні.
У Білгород-Дністровському районі 12-річний хлопчик стрибнув з берега в річку і більше не сплив.
В Ізмаїлі на міському пляжі 16-річний підліток відпочивав з однокласником на березі. Потім вирішив скупатися, відплив від берега на 50 метрів і більше його не бачили.
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