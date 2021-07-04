В Одеській області зникли діти
Про це передає прес-служба ГУНП.
Відділенням поліції № 2 Одеського районного управління поліції розшукується мешканка с. Дачне Якошенко Анастасія, 2008 р. н.. Дівчинка 3 липня пішла з дому і пропала.
Прикмети Насті: зріст 130-140 см, щільної статури, очі блакитні, волосся темно-русявого кольору, заплетене в косу. Була одягнена в чорну кофту і шорти.
Якщо у вас є будь-яка інформація про зниклу - зателефонуйте до відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 за телефоном (04852) 779 43 92 або за спецлінією «102».
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Також відділенням поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 розшукується 13-річний Триколич Григорій. 3 липня після обіду хлопчик вийшов з дому кататися на велосипеді і зник.
Прикмети: зріст 162 см, волосся темне, очі карі. Був одягнений у сіру футболку, чорні шорти/
Якщо у вас є будь-яка інформація про хлопчика - зателефонуйте за номером (048) 779-42-52 або за спецлінією «102».
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