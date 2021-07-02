Негода прокотилася по Одеській області, сильно дісталося Болградському району

Так, в ніч на 2 липня в околицях Болграда пройшла потужна злива: за 40 хвилин випало до 70 мм опадів, що становить дві місячних норми для даної місцевості.

Як повідомляє видання Вessarabiainform, самому Болграді випало 48 мм. вулиці перетворилися на справжні річки, по яких плаває сміття. Багато дворів і городи затопило водою, по місту лежать десятки гілок.

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З ранку кілька сіл Болградського району виявилися знеструмленими від електрики.

Тим часом синоптики попереджають одеситів і гостей міста про грозу, що насувається на вихідних.

За їхніми прогнозами, в суботу, 3 липня в Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень поллє дощ з грозою, але він закінчиться ще до настання вечора.

При цьому в Одеській області синоптики не виключають сильні зливи, шквали і град, які минулого місяця відвідували наш регіон.

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