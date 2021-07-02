Негода прокотилася по Одеській області, сильно дісталося Болградському району
Так, в ніч на 2 липня в околицях Болграда пройшла потужна злива: за 40 хвилин випало до 70 мм опадів, що становить дві місячних норми для даної місцевості.
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З ранку кілька сіл Болградського району виявилися знеструмленими від електрики.
Тим часом синоптики попереджають одеситів і гостей міста про грозу, що насувається на вихідних.
За їхніми прогнозами, в суботу, 3 липня в Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень поллє дощ з грозою, але він закінчиться ще до настання вечора.
При цьому в Одеській області синоптики не виключають сильні зливи, шквали і град, які минулого місяця відвідували наш регіон.
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