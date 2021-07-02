Негода прокотилася по Одеській області, сильно дісталося Болградському району

Так, в ніч на 2 липня в околицях Болграда пройшла потужна злива: за 40 хвилин випало до 70 мм опадів, що становить дві місячних норми для даної місцевості.

Як повідомляє видання Вessarabiainform , самому Болграді випало 48 мм. вулиці перетворилися на справжні річки, по яких плаває сміття. Багато дворів і городи затопило водою, по місту лежать десятки гілок.

З ранку кілька сіл Болградського району виявилися знеструмленими від електрики.

Тим часом синоптики попереджають одеситів і гостей міста про грозу, що насувається на вихідних.

За їхніми прогнозами, в суботу, 3 липня в Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень поллє дощ з грозою, але він закінчиться ще до настання вечора.

При цьому в Одеській області синоптики не виключають сильні зливи, шквали і град, які минулого місяця відвідували наш регіон.

Нагадаємо, що грозові дощі нагрянуть в Одесу: синоптики назвали дату негоди

А ще Politeka писала, що туристи скаржаться на відпочинок в Одесі, відео з пляжів: "найгірше місце"

Також Politeka повідомляла, що в Аркадії знайшли злив каналізації, кадри: "приховали під..."