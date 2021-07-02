Непогода прокатилась по Одесской области, сильно досталось Болградському району
Так, в ночь на 2 июля в окрестностях Болграда прошел мощнейший ливень: за 40 минут выпало до 70 мм осадков, что составляет две месячных нормы для данной местности.
Как сообщает издание
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С утра несколько сел Болградского района оказались обесточенными от электричества.
Тем временем синоптики предупреждают одесситов и гостей города о надвигающейся грозе на выходных.
По их прогнозам, в субботу, 3 июля в Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Днем польет дождь с грозой, но он закончится еще до наступления вечера.
При этом в Одесской области синоптики не исключают сильные ливни, шквалы и град, которые в прошлом месяце навещали наш регион.
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