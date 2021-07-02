Прогноз погоди на 3 і 4 липня

Жителів Одеси і гостей міста попереджають про грозу, що насувається на вихідних

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом, в суботу, 3 липня в Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Вдень поллє дощ з грозою, але він закінчиться ще до настання вечора.

При цьому в Одеській області синоптики не виключають сильні зливи, шквали і град, які минулого місяця відвідували наш регіон.

В Одесі буде дути північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі опуститися до 18-20°С, вдень повітря прогріється до +25+27 градусів. Температура морської води складе +17 градусів.

Температура по Одеській області буде трохи відрізнятися, вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

У неділю, 4 липня по всій Одесі спостерігатиметься похмура погода. Вранці очікується дощ, вдень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ c грозою. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-22 градусів.

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