Прогноз погоды на 3 и 4 июля

Жителей Одессы и гостей города предупреждают о надвигающейся грозе на выходных

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, в субботу, 3 июля в Одессе ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Днем польет дождь с грозой, но он закончится еще до наступления вечера.

При этом в Одесской области синоптики не исключают сильные ливни, шквалы и град, которые в прошлом месяце навещали наш регион.

В Одессе будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опуститься до 18-20°С, днем ​​воздух прогреется до +25+27 градусов. Температура морской воды составит +17 градусов.

Температура по Одесской области будет немного отличаться, ночью 17-22°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 4 июля по всей Одессе будет наблюдаться пасмурная погода. Утром ожидается дождь, днем он усилится, а ближе к вечеру ему на смену придет дождь c грозой. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем ​​20-22 градусов.

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