В Одесі автомобільні злодії вирішили підзаробити новим способом

Вони спилюють і крадуть каталізатори з автомобілів, які призначені для очищення шкідливих вихлопів. Про це всіх водіїв попередила мешканка селища Котовського Жанна Хомицька, яка стала жертвою автокрадіїв, передає Politeka.net.

Одеситка повідомила, що не єдина, хто зіткнувся з такою проблемою, на СТО їй розповіли, що таких випадків багато.

"Хочу розповісти , для того щоб люди були пильні) прийшла до своєї машини ,завела, а вона голосно почала гарчати, я злякалася. Виявляється мені спиляли каталізатор. Приїхала на СТО і там мені сказали, що я сьогодні не перша з цією проблемою. Злодіїв не проклинаю, їх саме наздожене. Може комусь буде корисна моя маленька історія» ,- розповіла вона в Одеському Фейсбук-співтоваристві

У коментарях під її постом розгорнулася бурхлива дискусія. Люди розповіли,, що каталізатори зрізають заради дорогоцінних металів, які знаходяться всередині, вони коштують дорого.

На одній з українських платформ для продажу зустрічаються оголошення з ціною нової деталі від 5 до 9 тисяч гривень.

"Боже мій що діється серед білого дня.Напевно люди бачили, але як завжди пройшли повз.До тих пір поки ми будемо байдужими до подій навколо нас, це беззаконня не закінчиться ніколи",

" Злодюжки вийшли на новий рівень",

" А навіщо ці Каталізатори крадуть? Я звичайно бачила оголошення скупки каталізаторів, але зрозуміти не можу що вони з ними роблять в таких кількостях…"

" всередині платина..., того він дуже дорогий", - пишуть в мережі.

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