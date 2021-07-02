У мережі показали " результати їх творчо"

В Одесі невідомі зловмисники розмалювали пам'ятник козацькому отаману

Вандали вчергове розписали пам'ятник отаману Антону Головатому, який розташований у Старобазарному сквері. Про це повідомили в КП «сервісний центр», передає Politeka.net.

Комунальники виявили "результати творчості" невідомих графітистів під час планового огляду об'єктів, що знаходяться на балансі підприємства.

"Фахівці з обслуговування об'єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, оперативно змили написи і привели пам'ятник в належний вигляд», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що вандали розперезалися не на жарт в Одесі.

Тільки за тиждень хулігани пошкодили 5 зупинок, 3 пам'ятники і спиляли молоде дерево.

Вандали залишили написи на стінах зупиночних комплексів, постраждали два пам'ятники. Вандали залишили написи на постаменті «Крила перемоги» і пам'ятнику «сумна пам'ять століття».

Крім того вони спиляли молоде дерево на площі Дерев'янка і залишили написи на пам'ятнику отаману Головатому в Старобазарному сквері.

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