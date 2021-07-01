2 липня деяким жителям Суворовського району Одеси доведеться не солодко, адже їм відключать воду майже на добу
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу філії "Інфоксводоканал".
Городян попереджають про відключення води у зв'язку необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на водоводі діаметром 600 мм.
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Незручності доведеться терпіти в п'ятницю 2 липня з 10 ранку до півночі споживачам, які проживають за наступними адресами:
Героїв оборони Одеси, 14-24, Лузанівська, 58-110, 5а, 57-71, Червона, 3-15, 2-14, Донецька, Добровольського, 2-52, Миколаївська дорога, 162-172, 245-315, ж/м «Лузанівка», Штилева, Дунаєвського, Дніпровська, Ростовська, Керченська, Державіна, Лесі Українки, гіпермаркет «Метро», 1-а Сортувальна, «Молода Гвардія», Південна, 2-62, Садівництво «Примор'я».
Телефони для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).
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