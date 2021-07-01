2 июля некоторым жителям Суворовского района Одессы придется не сладко, ведь им отключат воду почти на сутки

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу филиала «Инфоксводоканал».

Горожан предупреждают об отключении воды в связи необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 600 мм.

Неудобства придется терпеть в пятницу 2 июля с 10 утра до полуночи потребителям, проживающим по следующим адресам:

Героев Обороны Одессы, 14-24, Лузановская, 58-110, 5а, 57-71, Красная, 3-15, 2-14, Донецкая, Добровольского, 2-52, Николаевская дорога, 162-172, 245-315, ж/м «Лузановка», Штилевая, Дунаевского, Днепровская, Ростовская, Керченская, Державина, Леси Украинки, Гипермаркет «Метро», 1-я Сортировочная, «Молодая Гвардия», Южная, 2-62, садоводство «Приморье».

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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