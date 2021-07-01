В Одесі молоді люди скоїли жорстокий злочин

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку, в четвер, 1 липня, передає Politeka.net.

Троє хлопців у віці 19-21 року вбили чоловіка і кинули в тунель, закидавши землею.

Стурбована мати подала в розшук свого 35-річного сина, який перестав виходити на зв'язок, його телефон не відповідав і на роботі він не з'являвся.

Незабаром його тіло, що не подає жодних ознак життя, було знайдено копами в тунелі одного з колишніх заводів Одеси. Також були знайдені його цінні речі, вони лежали поруч.

На загиблому виявлені численні ножові поранення. Зловмисники не тільки вбили потерпілого, а й цілеспрямовано намагалися заховати труп, присипавши його шаром землі. А з місця злочину тікали на автомобілі загиблого.

До цього ми повідомляли, в Одесі чоловік вбив свою тещу, а після - довгий час ґвалтував дружину і двох неповнолітніх дочок.

Злочинця вже затримали і незабаром він постане перед судом.

Так, протягом 6 років 48-річний житель Суворовського району ґвалтував і бив свою дружину і дочок, однією з яких було 14 років, інший – 17, погрожуючи їм вбивством.

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