В Одеській області рятувальники терміново з'їхалися на пожежу, яка палахкотіла в кафе
НП сталася в ніч на 1 липня в місті Ізмаїлі на вул. Шевченка.
Там загорівся бар "Red Chili". На місце інциденту терміново прибула бригада рятувальників, повідомляє прес-служба
Зазначається, що на момент виникнення пожежі заклад не працював. Рятувальники локалізували вогонь о 4 годині 16 хвилин та ліквідували о 4 годині 52 хвилини на площі 70 кв. м.
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Під час пожежі вогнем було знищено прибудову та підсобне приміщення, пошкоджено дах та стіни барного приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
У гасінні пожежі брали участь 9 рятувальників та 3 пожежні машини.
Причина загоряння на даний момент встановлюється.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області в Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.
Вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів.
Прибулі на місце пожежники ліквідували загоряння.
На щастя, загиблих і постраждалих немає. Попередньо, пожежа сталася через коротке замикання в електрощитовій.
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