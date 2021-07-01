В Одеській області рятувальники терміново з'їхалися на пожежу, яка палахкотіла в кафе

НП сталася в ніч на 1 липня в місті Ізмаїлі на вул. Шевченка.

Там загорівся бар "Red Chili". На місце інциденту терміново прибула бригада рятувальників, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що на момент виникнення пожежі заклад не працював. Рятувальники локалізували вогонь о 4 годині 16 хвилин та ліквідували о 4 годині 52 хвилини на площі 70 кв. м.

Під час пожежі вогнем було знищено прибудову та підсобне приміщення, пошкоджено дах та стіни барного приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У гасінні пожежі брали участь 9 рятувальників та 3 пожежні машини.

Причина загоряння на даний момент встановлюється.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області в Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.

Вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів.

Прибулі на місце пожежники ліквідували загоряння.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Попередньо, пожежа сталася через коротке замикання в електрощитовій.

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