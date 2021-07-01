В Одесской области спасатели срочно съехались на пожар, который полыхал в кафе

ЧП произошло в ночь на 1 июля в городе Измаиле на ул. Шевченко.

Там загорелся бар "Red Chili". На место инцидента срочно прибыла бригада спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что на момент возникновения пожара заведение не работало. Спасатели локализовали огонь в 4 часа 16 минут и ликвидировали в 4 часа 52 минуты на площади 70 кв.м.

Во время пожара огнем были уничтожены пристройка и подсобное помещение, повреждена крыша и стены барного помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 9 спасателей и 3 пожарные машины.

Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Ранее мы сообщали, в Одесской области в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой.

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