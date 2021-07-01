В Одесской области спасатели срочно съехались на пожар, который полыхал в кафе
ЧП произошло в ночь на 1 июля в городе Измаиле на ул. Шевченко.
Там загорелся бар "Red Chili". На место инцидента срочно прибыла бригада спасателей, сообщает пресс-служба
Отмечается, что на момент возникновения пожара заведение не работало. Спасатели локализовали огонь в 4 часа 16 минут и ликвидировали в 4 часа 52 минуты на площади 70 кв.м.
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Во время пожара огнем были уничтожены пристройка и подсобное помещение, повреждена крыша и стены барного помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара принимали участие 9 спасателей и 3 пожарные машины.
Причина возгорания на данный момент устанавливается.
Ранее мы сообщали, в Одесской области в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой.
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