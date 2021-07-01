Ніхто не знає де він зараз

Стало відомо про те, що з одеської лікарні зник хлопчик

Так, поліція оголосила в розшук 12-річного Олександра Тащи, який у вівторок, 29 червня, пішов з лікарні в Одесі і більше не повертався, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Відомо, що підліток проживає в селі Мирне Одеської області.

Прикмети зниклого хлопчика: зріст 130 сантиметрів, світле волосся, Середня статура, блакитні очі.

Якщо раптом ви володієте якоюсь інформацією про місцезнаходження Саші, звертайтеся за номером телефону + 38 (04852) 779-43-92 або за спецлінією "102".

Не так давно ми повідомляли, біля клубу в Одесі несподівано зникла 13-річна дівчинка.

За даними поліцейських, Катерину Поліщук, якій всього 13 років, востаннє бачили біля підліткового клубу в провулку Чайковського.

Катя виглядає на 13-14 років. Вона була одягнена в чорно-білі штани, різнокольорову футболку з візерунком і сірі кросівки. Її зріст 156 см, волосся коротке і червоне, очі карі.

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