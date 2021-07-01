Стало відомо про те, що з одеської лікарні зник хлопчик
Так, поліція оголосила в розшук 12-річного Олександра Тащи, який у вівторок, 29 червня, пішов з лікарні в Одесі і більше не повертався, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Відомо, що підліток проживає в селі Мирне Одеської області.
Прикмети зниклого хлопчика: зріст 130 сантиметрів, світле волосся, Середня статура, блакитні очі.
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Не так давно ми повідомляли, біля клубу в Одесі несподівано зникла 13-річна дівчинка.
За даними поліцейських, Катерину Поліщук, якій всього 13 років, востаннє бачили біля підліткового клубу в провулку Чайковського.
Катя виглядає на 13-14 років. Вона була одягнена в чорно-білі штани, різнокольорову футболку з візерунком і сірі кросівки. Її зріст 156 см, волосся коротке і червоне, очі карі.
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