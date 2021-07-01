Стало известно о том, что из одесской больницы пропал мальчик
Так, полиция объявила в розыск 12-летнего Александра Тащи, который во вторник, 29 июня, ушел из больницы в Одессе и больше не возвращался, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.
Известно, что подросток проживает в селе Мирное Одесской области.
Приметы пропавшего мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение, голубые глаза.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Грозовые дожди атакуют Украину, температура резко опустится: в каких регионах будет прохладнее всего
Кароль похвасталась патриотичным "прикидом" сына, который живет в Англии: красноречивое фото
"Сижу, плачу": известный российский режиссер в муках успел оставить предсмертное послание
Заливако признался Осадчей в проблемах после шоу "Холостяк": "Очень тяжело..."
Если вдруг вы обладаете какой-то информацией о местонахождении Саши, обращайтесь по номеру телефона +38 (04852) 779-43-92 или по спецлинии "102".
Не так давно мы сообщали, возле клуба в Одессе неожиданно пропала 13-летняя девочка.
По данным полицейских, Екатерину Полищук, которой всего 13 лет, в последний раз видели возле подросткового клуба в переулке Чайковского.
Катя выглядит на 13-14 лет. Она была одета в черно-белые штаны, разноцветную футболку с узором и серые кроссовки. Ее рост 156 см, волосы короткие и красные, глаза карие.
Напомним, что стихия снова разойдется на Одесчине: что принесет первый день июля
А еще Politeka писала, что одесские курорты заполонили маленькие "хищники", фото
Также Politeka сообщала, что июль начнётся с ливней и гроз: синоптики огорошили прогнозом на середину лета