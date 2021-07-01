Никто не знает где он сейчас

Стало известно о том, что из одесской больницы пропал мальчик

Так, полиция объявила в розыск 12-летнего Александра Тащи, который во вторник, 29 июня, ушел из больницы в Одессе и больше не возвращался, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Известно, что подросток проживает в селе Мирное Одесской области.

Приметы пропавшего мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение, голубые глаза.

Если вдруг вы обладаете какой-то информацией о местонахождении Саши, обращайтесь по номеру телефона +38 (04852) 779-43-92 или по спецлинии "102".

Не так давно мы сообщали, возле клуба в Одессе неожиданно пропала 13-летняя девочка.

По данным полицейских, Екатерину Полищук, которой всего 13 лет, в последний раз видели возле подросткового клуба в переулке Чайковского.

Катя выглядит на 13-14 лет. Она была одета в черно-белые штаны, разноцветную футболку с узором и серые кроссовки. Ее рост 156 см, волосы короткие и красные, глаза карие.

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