Водій на Лексусі збив молоду одеситку, яка переходила дорогу на зелене світло

Аварія трапилася вдень, 30 червня на на Люстдорсфскій дорозі кут Дмитро Донського. Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Одеса як вона є" , де показали момент аварії, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Свідки ДТП кажуть, що дівчина перетинала проїжджу частину на зелений сигнал світлофора, а водій Лексуса їхав на великій швидкості. Від удару постраждалу відкинуло на кілька метрів. Дівчину забрала швидка, про її стан не повідомляється.

На наданому відео видно, як пішохід намагається відбігти з дороги, побачивши автомобіль, але не встигає.

Раніше ми повідомляли, у вантажівки-самоскида на великій швидкості лопнуло колесо.

Подія трапилася у вівторок, 29 червня на трасі Київ-Одеса.

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