Водитель на Лексусе сбил молодую одесситку, которая переходила дорогу на зеленый свет
Авария случилась днем, 30 июня на на Люстдорсфской дороге угол Дмитрий Донского. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Одесса как она есть», где показали момент аварии, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Свидетели ДТП говорят, что девушка пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора, а водитель Лексуса ехал на большой скорости. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. Девушку забрала скорая, о ее состоянии не сообщается.
На предоставленном видео видно, как пешеход пытается отбежать с дороги, увидев автомобиль, но не успевает.
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