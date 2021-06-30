Водитель на Лексусе сбил молодую одесситку, которая переходила дорогу на зеленый свет

Авария случилась днем, 30 июня на на Люстдорсфской дороге угол Дмитрий Донского. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Одесса как она есть», где показали момент аварии, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Свидетели ДТП говорят, что девушка пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора, а водитель Лексуса ехал на большой скорости. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. Девушку забрала скорая, о ее состоянии не сообщается.

На предоставленном видео видно, как пешеход пытается отбежать с дороги, увидев автомобиль, но не успевает.

Ранее мы сообщали, у грузовика-самосвала на большой скорости лопнуло колесо.

Происшествие случилось во вторник, 29 июня на трассе Киев-Одесса.

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