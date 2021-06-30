В Одесі роблять все нові спроби, щоб заспокоїти любителів поганяти на самокатах
Зокрема, в Одеській мерії придумали нанести шумові смуги на трасі здоров'я, які повинні обмежити швидкість самокатчиків і велосипедистів. Про це повідомив віце-мер Дмитро Жеман.
Чиновник переконаний, що нерівності повинні будуть заспокоїти любителів поганяти на самокатах і велосипедах.
Крім іншого, на всій протяжності траси здоров'я встановлять інформаційні таблички з новими правилами.
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Жеман попередив, що патрульна поліція буде «максимально жорстко» реагувати на порушення встановленого місцевою владою регламенту.
А тим часом в Одесі продовжують травмуватися люди на самокатах. Зовсім недавно чоловік під час поїздки на зазначеному транспорті не впорався з керуванням і врізався в велосипед.
Велосипедист не отримав серйозні травми, а ось у самокатчика була розбита голова. Йому викликали швидку допомогу і відвезли в лікарню.
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