В Одесі роблять все нові спроби, щоб заспокоїти любителів поганяти на самокатах

Зокрема, в Одеській мерії придумали нанести шумові смуги на трасі здоров'я, які повинні обмежити швидкість самокатчиків і велосипедистів. Про це повідомив віце-мер Дмитро Жеман.

Чиновник переконаний, що нерівності повинні будуть заспокоїти любителів поганяти на самокатах і велосипедах.

Крім іншого, на всій протяжності траси здоров'я встановлять інформаційні таблички з новими правилами.

Жеман попередив, що патрульна поліція буде «максимально жорстко» реагувати на порушення встановленого місцевою владою регламенту.

А тим часом в Одесі продовжують травмуватися люди на самокатах. Зовсім недавно чоловік під час поїздки на зазначеному транспорті не впорався з керуванням і врізався в велосипед.

Велосипедист не отримав серйозні травми, а ось у самокатчика була розбита голова. Йому викликали швидку допомогу і відвезли в лікарню.

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