У мережі з'явилося фото 20-річного моряка з Одеси, який живцем згорів на судні в районі Шрі-Ланки
Загиблого звали Богдан Ковтуненко і минулого року він закінчив Морський коледж технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок».
Хлопець працював на контейнеровозі судновим механіком і це був його другий рейс.
Знайома Богдана розповіла виданню
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Нагадаємо, що страшна НП сталася в районі Шрі-Ланки на кораблі, який під прапором Ліберії прямував до Сінгапуру.
На контейнеровозі Мѕс Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, сталася пожежа в машинному відділенні.
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель моряка. Його тіло вже доставили в Сінгапур. Найближчим часом Богдана репатріюють на батьківщину. Ситуацію взяло під контроль посольство України в Сінгапурі.
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