У мережі з'явилося фото 20-річного моряка з Одеси, який живцем згорів на судні в районі Шрі-Ланки

Загиблого звали Богдан Ковтуненко і минулого року він закінчив Морський коледж технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Хлопець працював на контейнеровозі судновим механіком і це був його другий рейс.

Знайома Богдана розповіла виданню Факти , що юнак був добрим і усміхненим. Він завжди наполегливо йшов до своєї мети.

Нагадаємо, що страшна НП сталася в районі Шрі-Ланки на кораблі, який під прапором Ліберії прямував до Сінгапуру.

На контейнеровозі Мѕс Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, сталася пожежа в машинному відділенні.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель моряка. Його тіло вже доставили в Сінгапур. Найближчим часом Богдана репатріюють на батьківщину. Ситуацію взяло під контроль посольство України в Сінгапурі.

Нагадаємо, що відпочинок з батьком обернувся трагедією для 5-річного одесита: "заліз у відкриту..."

Також Politeka повідомляла, що трагедія на з/д призвела до збою поїздів, фото: "машиніст намагався загальмувати, але..."