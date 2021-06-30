Водіїв попередили про тимчасове закриття ділянки автодорога Київ-Одеса

Як повідомили в прес-службі Укравтодору , з 29 червня до 16 липня з'їзд з траси Київ- Одеса на вулицю Звенигородську в бік Віти-Поштової буде закритий.

Вся справа в тому, що біля Віти-Поштовій тривають роботи з будівництва нової транспортної розв'язки.

Враховуючи характер робіт, рух транспорту на ділянці стає неможливим.

В Укравтодорі просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і врахувати дану інформацію.

Раніше ми повідомляли, у вантажівки-самоскида на великій швидкості лопнуло колесо.

Подія трапилася у вівторок, 29 червня на трасі Київ-Одеса.

На кадрах видно, як шина самоскида буквально вибухає на ходу, і водій з'їжджає з дороги на узбіччя.

Після події видимість стала обмеженою через пил і дим, який піднявся.

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