Водіїв попередили про тимчасове закриття ділянки автодорога Київ-Одеса
Як повідомили в прес-службі
Вся справа в тому, що біля Віти-Поштовій тривають роботи з будівництва нової транспортної розв'язки.
Враховуючи характер робіт, рух транспорту на ділянці стає неможливим.
В Укравтодорі просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і врахувати дану інформацію.
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Раніше ми повідомляли, у вантажівки-самоскида на великій швидкості лопнуло колесо.
Подія трапилася у вівторок, 29 червня на трасі Київ-Одеса.
На кадрах видно, як шина самоскида буквально вибухає на ходу, і водій з'їжджає з дороги на узбіччя.
Після події видимість стала обмеженою через пил і дим, який піднявся.
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