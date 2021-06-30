Двоє жителів Одеської області не поділили жінку, в результаті один з них схопився за рушницю
Подія трапилася в одному з сіл в Куяльницькій ОТГ. Про це розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, у неділю до швидкої надійшло повідомлення про те, що медичної допомоги потребує 30-річний чоловік. Прибувши за адресою, копи разом з лікарями розшукали пораненого чоловіка, який ховався від нападника в лісопосадці.
Медики госпіталізували потерпілого в лікарню з проникаючим пораненням грудної клітини, пневмотораксом і травматичним шоком. Виявилося, що з рушниці в потерпілого стріляв односельчанин.
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