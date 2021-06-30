Двое жителей Одесской области не поделили женщину, в итоге один из них схватился за ружье

Происшествие случилось в одном из сел в Куяльницкой ОТГ. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в воскресенье в скорую поступило сообщение о том, что в медицинской помощи нуждается 30-летний мужчина. Прибыв по адресу, копы вместе с врачами разыскали раненого мужчину, который прятался от нападавшего в лесопосадке.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу с проникающим ранением грудной клетки, пневмотораксом и травматическим шоком. Оказалось, что из ружья в потерпевшего стрелял односельчанин.

В полиции полагают, что конфликт вспыхнул на почве ревности.

50-летнего злоумышленника полицейские задержали у него дома, там же нашли орудие преступления. На время следствия суд отправил его под стражу.

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