Двое жителей Одесской области не поделили женщину, в итоге один из них схватился за ружье
Происшествие случилось в одном из сел в Куяльницкой ОТГ. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в воскресенье в скорую поступило сообщение о том, что в медицинской помощи нуждается 30-летний мужчина. Прибыв по адресу, копы вместе с врачами разыскали раненого мужчину, который прятался от нападавшего в лесопосадке.
Медики госпитализировали пострадавшего в больницу с проникающим ранением грудной клетки, пневмотораксом и травматическим шоком. Оказалось, что из ружья в потерпевшего стрелял односельчанин.
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