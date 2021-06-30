У місті Чорноморську Одеської області відпочиваючим заборонено купатися в морі

На пляжі вивісили червоний прапор, який свідчить про заборону у зв'язку із забрудненням морської води фекаліями. Про це інформують на сторінці в Instagram міста Чорноморська. Крім того, там оприлюднили відео забрудненого моря, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку із тим, що море брудне. Купання в морі заборонено», - відзначається в публікації.

Відпочиваючі вже помітили, що море трохи "заміновано" фекаліями.

Тим часом фахівці взяли пробу води і через кілька днів будуть оприлюднені результати.

Користувачі соцмереж в подиві, хто ж щороку забруднює море нечистотами? Своїми здогадками вони діляться під постом. Деякі припускають, що всьому виною відкриття нового готелю, а інші і зовсім кажуть про кишкову інфекцію, яку підхоплюють щороку після купання в морі.

"Цікаво, а хто ж засерає це море??? Чомусь цілий рік за винятком літнього сезону море чисте!!! Ні г * вна, ні кульков немає, поки не почнеться сезон!",

"Тепер гидливість від моря залишиться на довго",

"З відкриттям" нового " готелю і з'явилися какульки",

"Еу як би взагалі-то можна піднятися з пляжу і сходити в туалет, тим більше що він там є, а не срати в море",

" До кінця дня вивісили червоний прапор. А інформувати людей не можна раніше? Ганьба цілковита", - обурюються люди.

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