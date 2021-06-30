У Хаджибейському лимані, що на Одещині, масово загинула риба

Так, сотні мертвих карасів, піленгасів і бичків помітили на узбережжі в районі села Богнатово Іванівської громади. Про це повідомляє Чорноморський рибоохоронний патруль в і публікує відповідні фотографії, передає Politeka.net.

Ймовірною причиною замору екологи вважають розмноження, цвітіння і гниття водоростей. В результаті цього сильно знизився вміст розчиненого кисню і риба почала гинути.

На даний момент на поверхні водойми видно зелена пінка, а вода сильно пахне сіркою.

Раніше ми повідомляли, на одеських курортах спостерігається навала сонечок.

Відпочиваючі скаржаться на настирливих комах і дивуються, з чим пов'язана їх раптова поява у великій кількості.

Як повідомляють очевидці, найбільше скупчення сонечок спостерігається в Кароліно-Бугазі.

Люди кажуть, що комах багато також в Одесі, Южному, Новій Дофінівці та інших місцях. Х бачать всюди: на пляжах, в парках на вікнах і підвіконнях, балконах і фасадах будинків.

Нагадаємо, що відпочинок з батьком обернувся трагедією для 5-річного одесита: "заліз у відкриту..."

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