У Хаджибейському лимані, що на Одещині, масово загинула риба
Так, сотні мертвих карасів, піленгасів і бичків помітили на узбережжі в районі села Богнатово Іванівської громади. Про це повідомляє Чорноморський рибоохоронний патруль в і публікує відповідні фотографії, передає Politeka.net.
Ймовірною причиною замору екологи вважають розмноження, цвітіння і гниття водоростей. В результаті цього сильно знизився вміст розчиненого кисню і риба почала гинути.
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На даний момент на поверхні водойми видно зелена пінка, а вода сильно пахне сіркою.
Раніше ми повідомляли, на одеських курортах спостерігається навала сонечок.
Відпочиваючі скаржаться на настирливих комах і дивуються, з чим пов'язана їх раптова поява у великій кількості.
Як повідомляють очевидці, найбільше скупчення сонечок спостерігається в Кароліно-Бугазі.
Люди кажуть, що комах багато також в Одесі, Южному, Новій Дофінівці та інших місцях. Х бачать всюди: на пляжах, в парках на вікнах і підвіконнях, балконах і фасадах будинків.
Нагадаємо, що відпочинок з батьком обернувся трагедією для 5-річного одесита: "заліз у відкриту..."
Також Politeka повідомляла, що одеські курорти заполонили маленькі "хижаки", фото