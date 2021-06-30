В Хаджибейском лимане, что в Одесской области, массово погибла рыба

Так, сотни мертвых карасей, пиленгасов и бычков заметили на побережье в районе села Богнатово Ивановской громады. Об этом сообщает Черноморский рыбоохранный патруль в и публикует соответствующие фотографии, передает Politeka.net.

Вероятной причиной замора экологи считают размножение, цветение и гниение водорослей. В результате этого сильно снизилось содержание растворенного кислорода и рыба начала погибать.

На данный момент на поверхности водоема видна зеленая пенка, а вода сильно пахнет серой.

Ранее мы сообщали, на одесских курортах наблюдается нашествие божьих коровок.

Отдыхающие жалуются на назойливых насекомых и недоумевают, с чем связано их внезапное появление в большом количестве.

Как сообщают очевидцы, наибольшее скопление божьих коровок наблюдается в Каролино-Бугазе.

Люди говорят, что насекомых много также в Одессе, Южном, Новой Дофиновке и других местах. Х видят повсюду: на пляжах, в парках на окнах и подоконниках, балконах и фасадах домов.

Напомним, что Отдых с отцом обернулся трагедией для 5-летнего одессита: "залез в открытую..."

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