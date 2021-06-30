На курорті в Одеській області люди загриміли в лікарню після святкування дня народження

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» .

Так, на базі відпочинку «Мегапарус» в селі Приморське Кілійського району, люди відзначали день народження, а після цього п'ятеро людей були госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні.

У них всіх діагностували захворювання сальмонельоз.

Хворі кажуть, що їм стало погано після того, як з'їли під час застілля їжу, приготовлену вдома і зберігалася з порушенням температурного режиму.

В даний час на лікуванні в стаціонарі залишається дві людини, інших виписали додому.

Раніше ми повідомляли про спалах сальмонельозу, який зафіксували в Березівці Одеської області.

Як повідомила під час брифінгу завідуюча відділом епідконтролю обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Потієнко, там на лікарняному ліжку опинилися 7 осіб.

Всі постраждалі звинувачують у своєму захворюванні шаурму, кажуть, що їли її на вулиці напередодні.

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