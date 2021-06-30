На курорті в Одеській області люди загриміли в лікарню після святкування дня народження
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» .
Так, на базі відпочинку «Мегапарус» в селі Приморське Кілійського району, люди відзначали день народження, а після цього п'ятеро людей були госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні.
У них всіх діагностували захворювання сальмонельоз.
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Хворі кажуть, що їм стало погано після того, як з'їли під час застілля їжу, приготовлену вдома і зберігалася з порушенням температурного режиму.
В даний час на лікуванні в стаціонарі залишається дві людини, інших виписали додому.
Раніше ми повідомляли про спалах сальмонельозу, який зафіксували в Березівці Одеської області.
Як повідомила під час брифінгу завідуюча відділом епідконтролю обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Потієнко, там на лікарняному ліжку опинилися 7 осіб.
Всі постраждалі звинувачують у своєму захворюванні шаурму, кажуть, що їли її на вулиці напередодні.
Нагадаємо, що Відпочинок з батьком обернувся трагедією для 5-річного одесита: "заліз у відкриту..."
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