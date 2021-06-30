На курорте в Одесской области люди загремели в больницу после празднования дня рождения
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» .
Так, на базе отдыха «Мегапарус» в селе Приморское Килийского района, люди отмечали день рождения, а после этого пять человек были госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы.
У них всех диагностировали заболевание сальмонеллез.
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Заболевшие говорят, что им стало плохо после того, как съели во время застолья еду, приготовленную дома и хранившуюся с нарушением температурного режима.
В настоящее время на лечении в стационаре остается два человека, остальных выписали домой.
Ранее мы сообщали о вспышке сальмонеллёза, которую зафиксировали в Березовке Одесской области.
Как сообщила во время брифинга заведующая отделом эпидконтроля областного лабораторного центра Минздрава Лариса Потиенко, там на больничной койке оказались 7 человек.
Все пострадавшие винят в своем заболевании шаурму, говорят, что ели ее на улице накануне.
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