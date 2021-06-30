Пішла з життя відома одеська журналістка і правозахисниця

Як пише Politeka.net, Ірина Голобородько померла вчора ввечері, 29 червня, прямо на операційному столі, у неї не витримало серце. Про це повідомив близький друг померлої журналіст Дмитро Бакаєв на сторінці у Фейсбук.

За його словами, в останні роки Ірина Голобородько важко хворіла. Також вона відома, як правозахисниця.

Жінка проживала поблизу Великодолинського і колеги часто їздили до неї і допомагали, чим могли.

«До Ірини Голобородько Я їздив за місто часто. І не тільки я. багато з блогерів, журналістів, правозахисників. Вона була відмінний журналіст. Володарка хриплуватого голосу і постині акторських обдарувань, вона вміла так розповісти історію, що вуха розвісиш», - написав Дмитро Бакаєв.

Колеги, близькі та друзі висловлюють слова співчуття померлої.

"Ірочка, ну як же так, дорога? Світла тобі пам'ять",

"Благославена пам'ять її!!",

"Вічна пам'ять дуже хорошій людині",

"Світла пам'ять Ірині...Співчуття рідним...",- пишуть в мережі.

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