Ушла из жизни известная одесская журналистка и правозащитница

Как пишет Politeka.net, Ирина Голобородько умерла вчера вечером, 29 июня, прямо на операционном столе, у нее не выдержало сердце. Об этом сообщил близкий друг умершей журналист Дмитрий Бакаев на странице в Фейсбук.

По его словам, в последние годы Ирина Голобородько тяжело болела. Также она известна, как правозащитница.

Женщина проживала вблизи Великодолинского и коллеги часто ездили к ней и помогали, чем могли.

«К Ирине Голобородько я ездил за город часто. И не только я. Многие из блогеров, журналистов, правозащитников. Она была отличный журналист. Обладательница хрипловатого голоса и постине актерских дарований , она умела так рассказать историю, что уши развесишь», - написал Дмитрий Бакаев.

Колеги, близкие и друзья выражают слова соболезнования умершей.

"Ирочка, ну как же так, дорогая? Светлая тебе память",

"Благославена память её!!",

"Вечная память очень хорошему Человеку",

"Светлая память Ирине...Соболезнования родным...", - пишут в сети.

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