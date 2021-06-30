Ушла из жизни известная одесская журналистка и правозащитница
Как пишет Politeka.net, Ирина Голобородько умерла вчера вечером, 29 июня, прямо на операционном столе, у нее не выдержало сердце. Об этом сообщил близкий друг умершей журналист Дмитрий Бакаев на странице в Фейсбук.
По его словам, в последние годы Ирина Голобородько тяжело болела. Также она известна, как правозащитница.
Женщина проживала вблизи Великодолинского и коллеги часто ездили к ней и помогали, чем могли.
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«К Ирине Голобородько я ездил за город часто. И не только я. Многие из блогеров, журналистов, правозащитников. Она была отличный журналист. Обладательница хрипловатого голоса и постине актерских дарований , она умела так рассказать историю, что уши развесишь», - написал Дмитрий Бакаев.
Колеги, близкие и друзья выражают слова соболезнования умершей.
"Ирочка, ну как же так, дорогая? Светлая тебе память",
"Благославена память её!!",
"Вечная память очень хорошему Человеку",
"Светлая память Ирине...Соболезнования родным...", - пишут в сети.
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