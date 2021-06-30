На чемпіонаті Євро-2020 збірна України вирвала перемогу у Швеції
Українці обіграли шведів з рахунком 2: 1 і вийшли в ¼ фіналу.
Свою команду активно підтримували одеські вболівальники: вони зібралися біля екранів телевізорів, і у фан-зонах. Кадри розмістили місцеві телеграм-канали.
На стадіон "Чорноморець" прийшли тисячі футбольних фанатів, які спостерігали за матчем на великому екрані.
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Після історичної перемоги підопічних Андрія Шевченка люди не приховували радості: вони голосно кричали, стрибали і вітали один одного.
Також своїми емоціями від побаченої гри одесити ділилися на сторінках соцмереж. Деякі відзначають, що це був дуже важкий матч, інші вважають, що він увійде в історію.
"Важкий і красивий матч. Вітаємо нашу збірну з перемогою»,
"Агонь ж!!»,
"Слава Україні»,
"Мені з вікна чути, як вони хворіють»,
"Це п * * дець я дивився в напрузі від і до !!!молодці !!!цей матч увійде в історію !!!!»,
"Останні пів години прям жесть»,
"З перемогою нас!!!Слава Україні!!»,
"Мужики, ну ви прикиньте на Євро взуть гігантів, які перші в своїй групі були))) наші просто охренно відіграли !!!»,
"Це було дуже гідно👏 вміють чортяки»,
"Даруйте більше таких моментів, хлопці», - пишуть в мережі.
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