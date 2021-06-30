На чемпіонаті Євро-2020 збірна України вирвала перемогу у Швеції

Українці обіграли шведів з рахунком 2: 1 і вийшли в ¼ фіналу.

Свою команду активно підтримували одеські вболівальники: вони зібралися біля екранів телевізорів, і у фан-зонах. Кадри розмістили місцеві телеграм-канали.

На стадіон "Чорноморець" прийшли тисячі футбольних фанатів, які спостерігали за матчем на великому екрані.

Після історичної перемоги підопічних Андрія Шевченка люди не приховували радості: вони голосно кричали, стрибали і вітали один одного.

Також своїми емоціями від побаченої гри одесити ділилися на сторінках соцмереж. Деякі відзначають, що це був дуже важкий матч, інші вважають, що він увійде в історію.

"Важкий і красивий матч. Вітаємо нашу збірну з перемогою»,

"Агонь ж!!»,

"Слава Україні»,

"Мені з вікна чути, як вони хворіють»,

"Це п * * дець я дивився в напрузі від і до !!!молодці !!!цей матч увійде в історію !!!!»,

"Останні пів години прям жесть»,

"З перемогою нас!!!Слава Україні!!»,

"Мужики, ну ви прикиньте на Євро взуть гігантів, які перші в своїй групі були))) наші просто охренно відіграли !!!»,

"Це було дуже гідно👏 вміють чортяки»,

"Даруйте більше таких моментів, хлопці», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що стихія потріпне Одесу, рівень небезпеки високий: зроблено попередження

Ще Politeka писала, що в Одеській області люди купаються на затоплених вулицях: "якщо море не йде до нас..."

Також Politeka повідомляла, що спека насувається на Одеську область, "вжарить" відразу +35: названа дата