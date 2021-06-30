Жителів Одеси та гостей міста попередили про другий рівень небезпеки через погодні умови

Так, на всій території Одеського регіону очікуються короткочасні рясні дощі з грозами.

У прес-службі ДСНС навіть оголосили штормове попередження, передає Politeka.net.

За даними синоптиків, більшу частину дня в Одесі спостерігатиметься сонячна погода, проте після обіду небо затягнеться хмарами і поллє дощ.

Вітер буде південно-західний 9-14 м / с.Температура вночі 20-22 градусів тепла, вдень 29-31 градусів.

Море через вітер буде неспокійним. Хвилі піднімуться до 0,7 метра у висоту.

Температура морської води складе 19-20 градусів.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість один-два кілометри.

Раніше ми повідомляли, погода в Одеському регіоні на екваторі літа 2021 року буде різноманітною — і спекотною, і одночасно багатою на опади. Особливо багато дощів з грозами очікується в перші два тижні місяця.

Синоптики дають такий прогноз:

початок місяця буде дощовим;

з 14 по 16 над містом буде світити сонце, температура буде помірно спекотною, не вище +27 градусів.

17 і 22 липня знову обіцяють дощі, але без шквального вітру і грози

весь інший час в Одесі спостерігатиметься ясна і сонячна погода

Нагадаємо, що в Одеській області люди купаються на затоплених вулицях: "якщо море не йде до нас..."

Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.

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