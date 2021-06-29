В Одеській області від удару струмом загинув 5-річний хлопчик, відпочиваючи з батьком на озері

Трагічний інцидент трапився в Ізмаїльському районі Одеської області. Інформацію про це оприлюднили в прес-службі регіонального ГУНП у вівторок, 29 червня, передає Politeka.net.

За словами правоохоронців, хлопчик прийшов відпочивати з батьком біля озера, а потім забрався у відкриту трансформаторну будку, яка знаходилася поблизу.

У підсумку його вдарило струмом, і хлопчик згорів.

Тепер в поліції будуть розбираються, чому за дитиною ніхто не доглядав і як виявилося, що будка була відкрита.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок», ч.1 ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), та ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).



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