Синоптики розсекретили, чого чекати від погоди в липні місяці

Погода в Одеському регіоні на екваторі літа 2021 року буде різноманітною — і спекотною, і одночасно багатою на опади. Особливо багато дощів з грозами очікується в перші два тижні місяця.

Так, згідно з прогнозами погодного сайту gismeteo.ua, починаючи з першого липня і до 13 липня Одеса опиниться в полоні дощів.

Синоптики дають такий прогноз:

початок місяця буде дощовим;

з 14 по 16 над містом буде світить сонце, температура буде помірно спекотною не вище +27 градусів.

17 і 22 липня знову обіцяють дощі, але без шквального вітру і грози

Весь інший час в Одесі спостерігатиметься ясна і сонячна погода

Середня місячна температура передбачається в межах 20-25 градусів.

Потрібно сказати, що на середу, 30 червня, в Одесі оголосили другий рівень небезпеки через погодні умови.

За інформацією Укргідрометцентру, вдень очікується сильна гроза. У зв'язку з цим і оголосили штормове попередження, якому припустили другий рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, що в Одеській області люди купаються на затоплених вулицях: "якщо море не йде до нас..."

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