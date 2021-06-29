Пасажирів попередили, що в громадському транспорті Одеси орудують лжекондуктори
Одного з них спіймали в трамваї №22, який курсує від Слобідки на Лузанівку. Про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса - Інфо», передає Politeka.net.
За словами пасажирів, чоловік зайшов у трамвай і почав збирати гроші з людей.
"Я їхав з зупинки Маловського, контролера не було, не було його до Продмашу, а там з'явився цей чоловік і став збирати гроші за проїзд. Коли я поцікавився хто він і звідки взявся, він сказав "Так я сів на сьомий", на мою відповідь що я його не спостерігав з початку нашого шляху і все почувши мої слова, в салоні не стали платити. На Лузанівці вагоновожата сказала йому "Саша йди", - розповів один з пасажирів цього трамвая.
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Він також показав, як виглядає лжекондуктор, щоб попередити інших людей від шахрайства.
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