Пасажирів попередили, що в громадському транспорті Одеси орудують лжекондуктори

Одного з них спіймали в трамваї №22, який курсує від Слобідки на Лузанівку. Про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса - Інфо», передає Politeka.net.

За словами пасажирів, чоловік зайшов у трамвай і почав збирати гроші з людей.

"Я їхав з зупинки Маловського, контролера не було, не було його до Продмашу, а там з'явився цей чоловік і став збирати гроші за проїзд. Коли я поцікавився хто він і звідки взявся, він сказав "Так я сів на сьомий", на мою відповідь що я його не спостерігав з початку нашого шляху і все почувши мої слова, в салоні не стали платити. На Лузанівці вагоновожата сказала йому "Саша йди", - розповів один з пасажирів цього трамвая.

Він також показав, як виглядає лжекондуктор, щоб попередити інших людей від шахрайства.

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