На пляжі в Одесі військовий вертоліт пронісся над головами відпочиваючих
Це сталося на Чкаловському пляжі, в понеділок, 28 червня.
Відповідне відео вдалося зняти очевидцям, які виклали його в місцевий телеграм-канал, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Виходячи з відео видно, як військовий вертоліт пролетів дуже низько над поверхнею моря, всього якихось кілька метрів у висоту.
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Пляжники виявилися спантеличені. Одні з цікавістю розглядали техніку, що пролетіла над їх головами, інші задаються питанням: цікаво, це безпечно?
Раніше ми писали, підозріла валіза стала причиною справжнього переполоху в одному з районів Одеси.
Інцидент трапився вдень, 29 червня біля супермаркету «Таврія В» і аптеки на вулиці Академіка Корольова.
За словами очевидців, біля аптеки виявили підозрілу валізу і викликали рятувальників. Місце огородили стрічками, перекрили всі входи, однак при перевірці фахівцями виявилося, що у валізі знаходилися особисті речі.
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