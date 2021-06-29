У вантажівки на великій швидкості лопнуло колесо

Подія трапилася у вівторок, 29 червня на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляється в Телеграм-каналі "Київ Оперативний". Також очевидці встигли зняти момент аварії, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відео наочно демонструє, як шина самоскида буквально вибухає на ходу, і водій з'їжджає з дороги на узбіччя.

Після події видимість стала обмеженою через пил і дим, який піднявся.

Тільки дивом обійшлося без постраждалих.

«На жаль, про стан гуми вантажівок чомусь прийнято згадувати тільки тоді, коли трапляється щось подібне» ,- йдеться в публікації телеграм-каналу.

Раніше ми повідомляли, в Одеса на вулиці Семена Палія на ходу загорілася маршрутка.

Увечері 26 червня на вулиці Семена Палія на ходу спалахнула маршрутка.

Водій зупинився і ліквідував загоряння за допомогою вогнегасника.

Як повідомили в ДСНС, жодних викликів про пожежу надходило.

Нагадаємо, що скандал спалахнув в одеському автобусі, кадри: "їхали стоячи без кондиціонера"

Як повідомляла Politeka раніше, в Одесі п'яний водій влетів у припарковане авто, відео: випав з салону і заснув.

Крім того Politeka писала, що Tesla знесла жінку на своєму шляху в Одесі, фото:"йшла по тротуару".