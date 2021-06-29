Сьогодні 29 червня погода в Одесі різко змінитися - місто накриє грозовий фронт

У зв'язку з несприятливими погодними умовами синоптики навіть оголосили по всьому Одеському регіону штормове попередження, передає Politeka.net.

Так, згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, 29 червня в Одесі буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють сильний дощ з грозою.

Вітер північно-західний, вдень південний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 17-22 градусів, вдень повітря прогріється до +32 градусів.

Температура морської води - 19-20 градусів.

Рясний, але короткочасний дощ обіцяють і в області.

Вітер північно-західний, вдень південний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі 17-22°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +27+32 градуси.

На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 2-4 км.

Минулого тижня ми писали, що люди зафіксували на камеру грізне природне явище.

Так, два смерчі утворилися в Чорному морі на відстані близько 20 кілометрів від берегів Одеси.

Руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, що в Одеській області люди купаються на затоплених вулицях: "якщо море не йде до нас..."

Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.

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