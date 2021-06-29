Сегодня 29 июня погода в Одессе резко измениться – город накроет грозовой фронт

В связи с неблагоприятными погодными условиями синоптики даже объявили по всему Одесскому региону штормовое предупреждение, передает Politeka.net.

Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 июня в Одессе будет переменная облачность. Днем обещают сильный дождь с грозой.

Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 17-22 градусов, днем воздух прогреется до +32 градусов.

Температура морской воды – 19-20 градусов.

Обильный, но кратковременный дождь обещают и в области.

Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 17-22°С, днем столбики термометров покажут +27+32 градуса.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.

На прошлой недели мы писали, что люди запечатлели на камеру грозное природное явление.

Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.

Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."

Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что жара надвигается на Одесскую область, "вжарит" сразу +35: названа дата