Сегодня 29 июня погода в Одессе резко измениться – город накроет грозовой фронт
В связи с неблагоприятными погодными условиями синоптики даже объявили по всему Одесскому региону штормовое предупреждение, передает Politeka.net.
Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 июня в Одессе будет переменная облачность. Днем обещают сильный дождь с грозой.
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Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 17-22 градусов, днем воздух прогреется до +32 градусов.
Температура морской воды – 19-20 градусов.
Обильный, но кратковременный дождь обещают и в области.
Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 17-22°С, днем столбики термометров покажут +27+32 градуса.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.
На прошлой недели мы писали, что люди запечатлели на камеру грозное природное явление.
Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.
Разрушений и пострадавших нет.
Напомним, что в Одесской области люди купаются на затопленных улицах: "Если море не идёт к нам..."
Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Также Politeka сообщала, что жара надвигается на Одесскую область, "вжарит" сразу +35: названа дата