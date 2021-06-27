Що відомо про постраждалих

В Одесі на ходу загорілася маршрутка

Увечері 26 червня на вулиці Семена Палія на ходу спалахнула маршрутка.

Займання сталося в районі заднього колеса. Водій зупинився і ліквідував загоряння за допомогою вогнегасника.

Як повідомили в ДСНС, жодних викликів про пожежу надходило.

На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

"Гальмівні колодки походу, пам'ятаю вже таке було на 232", "Колодки заклинили просто"," здивований, що в наших маршрутках взагалі справні і не прострочені вогнегасники", - припускають одесити в коментарях.

Нагадаємо, на Одещині швидка з маленьким пацієнтом потрапила в ДТП

У районі с. Шевченкове зіткнулися автомобіль медиків, який віз до лікарні 4-х місячну дитину і Газель Ізмаїльського загону Морської охорони.

Водій швидкої з мигалками намагався обігнати військових, коли на зустріч їм рухався інший автомобіль.

Намагаючись уникнути зіткнення, швидка повернулася в свій ряд, але вдарила в задню частину Газель і та злетіла в кювет, а швидка зупинилася на узбіччі.

В результаті аварії у малюка підозрюють перелом ключиці. Ще в одного учасника аварії травма голови.

До слова, у центрі Одеси водій влетів у натовп людей, кадри ДТП: "їхав на червоний".

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