Что известно о пострадавших

В Одессе на ходу загорелась маршрутка

Вечером 26 июня на улице Семена Палия на ходу вспыхнула маршрутка.

Возгорание произошло в районе заднего колеса.

Водитель остановился и ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

Как сообщили в ГСЧС, никаких вызовов о пожаре поступало.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

"Тормозные колодки походу,помню уже такое было на 232", "Колодки заклинили просто", "Удивлен, что в наших маршрутках вообще исправные и не просроченные огнетушители", - предполагают одесситы в комментариях.

Напомним, на Одесчине скорая с маленьким пациентом попала в ДТП

В районе с. Шевченково столкнулись автомобиль медиков, который вез в больницу 4-х месячного ребенка и Газель Измаильского отряда морской охраны.

Водитель скорой с мигалками пытался обогнать военных, когда на встречу им двигался другой автомобиль.

Пытаясь избежать столкновения, скорая вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть Газель и та слетела в кювет, а скорая остановилась на обочине.

В результате аварии у малыша подозревают перелом ключицы. Еще у одного участника аварии травма головы.

К слову, в центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный".

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