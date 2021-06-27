В Одессе на ходу загорелась маршрутка
Вечером 26 июня на улице Семена Палия на ходу вспыхнула маршрутка.
Возгорание произошло в районе заднего колеса.
Водитель остановился и ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.
Как сообщили в ГСЧС, никаких вызовов о пожаре поступало.
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К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
"Тормозные колодки походу,помню уже такое было на 232", "Колодки заклинили просто", "Удивлен, что в наших маршрутках вообще исправные и не просроченные огнетушители", - предполагают одесситы в комментариях.
Напомним, на Одесчине скорая с маленьким пациентом попала в ДТП
В районе с. Шевченково столкнулись автомобиль медиков, который вез в больницу 4-х месячного ребенка и Газель Измаильского отряда морской охраны.
Водитель скорой с мигалками пытался обогнать военных, когда на встречу им двигался другой автомобиль.
Пытаясь избежать столкновения, скорая вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть Газель и та слетела в кювет, а скорая остановилась на обочине.
В результате аварии у малыша подозревают перелом ключицы. Еще у одного участника аварии травма головы.
К слову, в центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный".
Как сообщала Politeka ранее, в Одессе пьяный водитель влетел в припаркованное авто, видео: Выпал из салона и уснул.
Кроме того Politeka писала, что Tesla снесла женщину на своем пути в Одессе, фото:"Шла по тротуару".