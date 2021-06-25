В Одесі авто ледь не збило маму з дитиною на переході

Про це повідомив телеграм-канал "Х Одеса".

Судячи з відео, машина інкасаторів на великій швидкості рухалася по правій смузі, не пригальмувавши біля пішохідного переходу.

В результаті авто ледь не збило молоду маму з дитиною.

"Інкасаторські часто порушують, і через подвійну суцільну і ставлять як попало. Сьогодні на великій Арнаутской кут Катерининської зліва другим рядом зупинилися і пробку створили", " згідно ПДР якщо тобі обмежений огляд на пішохідному, то ти ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ знизити швидкість аж до зупинки і продовжити рух тільки після того як переконаєшся в безпеці!",- пишуть в коментарях.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, на Одещині швидка з маленьким пацієнтом потрапила в ДТП

В районі с.Шевченкове зіткнулися автомобіль медиків, який віз до лікарні 4-х місячну дитину і Газель Ізмаїльського загону Морської охорони.

Водій швидкої з мигалками намагався обігнати військових, коли на зустріч їм рухався інший автомобіль.

Намагаючись уникнути зіткнення, швидка повернулася в свій ряд, але вдарила в задню частину Газель і та злетіла в кювет, а швидка зупинилася на узбіччі.

В результаті аварії у малюка підозрюють перелом ключиці. Ще в одного учасника аварії травма голови.

До слова, у центрі Одеси водій влетів у натовп людей, кадри ДТП: "їхав на червоний".

Як повідомляла Politeka раніше, в Одесі п'яний водій влетів у припарковане авто, відео: випав з салону і заснув.

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